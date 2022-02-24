Haberler Dünya Videoları SON DAKİKA: Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor! Halk kenti terk ediyor! İşte Kiev sokakları...

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor! Halk kenti terk ediyor! İşte Kiev sokakları...

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor! Halk kenti terk ediyor! İşte Kiev sokakları...
24.02.2022 10:39

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Son dakika haberleri.. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuluyor. Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk tarafından yapılan havan atışlarında, Ukrayna kontrolündeki Marinka kasabasındaki evler zarar görürken, yerel halk korku içinde yaşıyor. İşte Kiev sokakları

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