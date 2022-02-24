SON DAKİKA: Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor! Savaştan en çarpıcı fotoğraflar
Son dakika haberleri.. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuluyor. Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk tarafından yapılan havan atışlarında, Ukrayna kontrolündeki Marinka kasabasındaki evler zarar görürken, yerel halk korku içinde yaşıyor. Ukrayna'da halkın yaşadığı korku ise fotoğraflara yansıdı. İşte Rusya-Ukrayna savaşından kareler...
24.02.2022 09:29 - Son Güncelleme: 24.02.2022 09:54