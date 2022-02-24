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Haberler Dünya SON DAKİKA: Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor! Savaştan en çarpıcı fotoğraflar

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor! Savaştan en çarpıcı fotoğraflar

Son dakika haberleri.. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuluyor. Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk tarafından yapılan havan atışlarında, Ukrayna kontrolündeki Marinka kasabasındaki evler zarar görürken, yerel halk korku içinde yaşıyor. Ukrayna'da halkın yaşadığı korku ise fotoğraflara yansıdı. İşte Rusya-Ukrayna savaşından kareler...

AJANSLAR
24.02.2022 09:29 - Son Güncelleme: 24.02.2022 09:54
SON DAKİKA: Rusya Ukrayna’yı işgal ediyor! Savaştan en çarpıcı fotoğraflar

Rusya, Ukrayna'yı işgale başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Rusya Ukrayna’yı işgal ediyor! Savaştan en çarpıcı fotoğraflar

Bölgeden de çarpıcı görüntüler geliyor.

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna’yı işgal ediyor! Savaştan en çarpıcı fotoğraflar

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası, Harkiv'e giden ana yol üzerinde benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna’yı işgal ediyor! Savaştan en çarpıcı fotoğraflar

Ukraynalılar, araçlarının depolarını doldurmak için akaryakıt istasyonlarının yolunu tuttu.

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna’yı işgal ediyor! Savaştan en çarpıcı fotoğraflar

Ukraynalıların bir diğer koştuğu noktada marketler oldu.

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