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İran'dan Bahreyn ve Ürdün'deki ABD tesislerine İHA saldırısı

İran'dan Bahreyn ve Ürdün'deki ABD tesislerine İHA saldırısı

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İran ordusu, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD askeri tesislerine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.

İran, ABD'nin saldırılarına misillemelerini sürdürüyor. İran ordusundan yapılan açıklamada, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD askeri tesislerine insansız hava araçları ile saldırı başlatıldığı ifade edildi. Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde bulunan yakıt depolarının, ekipman depolarının ve asker lojmanlarının hedef alındığı aktarıldı. Ürdün'de ise El-Azrak üssündeki uçak hangarları, bakım tesisleri ve konaklama yerlerinin vurulduğu belirtilerek İran'ın çıkarlarına yönelik her türlü eylemin bölgesel güvenliği ve ekonomik istikrarı baltalayacağı uyarısında bulunuldu.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya

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