Son dakika: Pearl Harbor Tersanesi'nde silahlı saldırı

Son dakika haberi... ABD'deki Pearl Harbor Tersanesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybetmesine, 1 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırgan intihar etti.
ABD'deki Pearl Harbor Tersanesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Hawaii eyaletindeki Pearl Harbor-Hickam Üssü'ndeki tersanede silahlı saldırı yaşandı.
Güvenlik güçleri, saldırıda ABD Savunma Bakanlığına bağlı çalışan 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 1 sivilin de yaralandığını bildirdi.
Silahlı saldırganın ABD'li bir denizci olduğu ve saldırının ardından silahla yaşamına son verdiği kaydedildi.
Olayın ardından bir süre kapatılan tersanenin ise yeniden çalışmaya başladığı vurgulandı.
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