Son dakika haberi... Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası ortalık savaş alanına döndü.
Son dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli patlama! Ortalık savaş alanına döndü
04.08.2020 19:53
- Son dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli patlama! Ortalık savaş alanına döndü
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