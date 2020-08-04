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Son dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Son dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli patlama! Ortalık savaş alanına döndü
04.08.2020 19:53

Son dakika haberi... Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası ortalık savaş alanına döndü.


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