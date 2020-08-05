Son dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut patlama nedeniyle "felaket bölgesi" ilan edildi

05.08.2020 09:22

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda meydana gelen patlama nedeniyle Yüksek Savunma Konseyi, başkent Beyrut'u "felaket bölgesi" ilan etti.

Yüksek Savunma Konseyi'nin Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, patlamayla ilgili soruşturma komisyonu oluşturulduğu ve bu komisyonun 5 gün içinde bir rapor hazırlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Beyrut'un "felaket bölgesi" ilan edildiği ve Bakanlar Kurulu'na da başkentte "olağanüstü hal ilan edilmesi" tavsiyesinde bulunulduğu kaydedildi.





Görüşme öncesinde konuşan Avn, Lübnan'da büyük bir felaket meydana geldiğini ve gerçekleştirdikleri toplantının amacının gerekli yargı ve güvenlik önlemlerini almak ve halka yardım etmek olduğunu ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma açılması ve sorumluların belirlenmesi gerektiğini kaydeden Avn, Arap ve yabancı ülke liderlerinden Lübnan'a destek mesajları geldiğini aktardı.

BEYRUT'TAKİ PATLAMADA ÖLÜ SAYISI 73'E YÜKSELDİ

Lübnan En-Nehar Gazetesi'nin Sağlık Bakanı Hamed Hasan'a dayandırdığı haberde, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 73'e yükseldiği, yaralıların sayısının ise 3 binden fazla olduğu belirtildi.



Lübnan Kızılhaç Örgütü Genel Sekreteri George Kettaneh da yaralıların sayısının 3 bini aştığını ve Lübnan genelindeki hastanelere nakledildiklerini belirtti.

Lübnan Kızılhaç Örgütü'nün Twitter hesabında ise 75 ambulansın, 375 ilk yardım ekibiyle birlikte yaralılara yardım için çalıştığı ifade edildi.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan daha önce, Beyrut'taki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısını 63 olarak açıklamış, yaralı sayısının da 3 bini geçtiğini aktarmıştı.

PATLAMA NEDENİYLE BUGÜN BANKALAR KAPALI OLACAK

Lübnan Bankalar Cemiyeti, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'nda yaşanan ve kentin farklı bölgelerinde büyük zarara neden olan patlama nedeniyle tüm banka şubelerinin bugün kapalı olacağını duyurdu.

Açıklamada ayrıca, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.

Başbakan Hassan Diyab patlama nedeniyle ülkede çarşamba günü için "ulusal yas" ilan etmişti.