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Son dakika: Kamışlı'dan şok görüntüler! ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı

Son dakika: Kamışlı'dan şok görüntüler! ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı

20.02.2020 09:36

Son dakika haberi... Suriye'nin kuzeyinde yer alan Kamışlı'da ABD askerleri kullandıkları zırhlı aracı Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı. Yaşananlar anbean kaydedildi.


Suriye'nin kuzeyinde yer alan Kamışlı'nın doğusundaki uluslararası yolda ABD askerleri, kullandıkları zırhlı aracı Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı. Yaşanan olay arabasıyla yoldan geçen bir vatandaş tarafından kaydedildi.
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