Ukrayna'nın Macaristan sınırında diplomatik plakalı araçla gelen Letonya Fahri Konsolosu Yuriy İgnatko, diplomatik kimlik kartını göstererek, güvenlik görevlilerinin aracı arama talebini reddetti. Uyarılara rağmen Fahri Konsolos İgnatko'nun araçtan inmemesi üzerine, güvenlik görevlileri aracın kapısını zorla açarak, fahri konsolosu böyle yakaladı.
Fahri konsolos Yuriy İgnatko böyle yakalandı! Araçtan binlerce paket çıktı20.02.2020 18:04
- Fahri konsolos Yuriy İgnatko böyle yakalandı! Araçtan binlerce paket çıktı
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