Son dakika: İşgalci İsrail ile Türkiye düşmanı BAE anlaşmasında "gizli madde" iddiası! MOSSAD şefi Yossi Cohen BAE'de!

19.08.2020 10:26

Son dakika haberi... İsrail ile BAE arasında müslüman dünyası tarafından "Filistin davasına ihanet" olarak görülen anlaşmada, BAE'ye Amerikan F-35 ve İHA teknoloji transferine yeşil ışık yakan bir gizli madde bulunduğu iddia edildi. Öte yandan iddiaların ardından İsrail gizli servisi Mossad’ın başkanı Yossi Cohen'in Türkiye düşmanı Birleşik Arap Emirlikleri’ne giderek ülkenin ulusal güvenlik danışmanıyla bir araya gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında geçen hafta varılan anlaşmada, ABD'nin BAE'ye askeri teknoloji transferine yeşil ışık yakan bir gizli madde olduğu iddia edildi.

İsrail'de yayımlanan Yediot Ahronot gazetesinin ABD ve BAE'den kaynaklara dayandırdığı habere göre anlaşmadaki gizli maddeyle, Amerikan F-35 savaş uçakları ve İHA (insansız hava aracı) teknolojisinin BAE'ye satılmasının önü açılacak.

DW'nin haberine göre İsrail, bölgedeki diğer ülkelerin hava kuvvetlerinin güçlenmemesi için başta savaş uçağı ve İHA teknolojisi olmak üzere silah ticaretine şimdiye kadar karşı çıkıyordu. İsrail ve ABD arasında on yıllardır geçerli mutabakat gereği ABD de bu ülkelere askeri dengeyi değiştirebilecek silah ve teknoloji satışı gerçekleştirmiyordu.





NETANYAHU GİZLİ MADDEYİ SAKLADI MI?

İsrail'den Haaretz gazetesi adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberde İsrail'in BAE ile vardığı anlaşma konusunda üst düzey savunma yetkililerini bilgilendirmediği iddiasına yer verdi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, kendisinden sonra Başbakanlık görevini devralacak olan Savunma Bakanı Benny Gantz ile Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi'nin, detayların önceden kamuoyuna yansımaması için anlaşma sürecinin dışında bırakıldığını itiraf etmişti.

Netanyahu, gizli maddeyle BAE'ye askeri teknoloji transferi yapılacağına dair medyaya yansıyan haberlerin ardından yaptığı açıklamada, hükümetin bu konudaki tutumunda bir yumuşama olmadığını bildirdi. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "BAE ile yapılan görüşmelerde İsrail, Ortadoğu'daki herhangi bir ülkeye askeri dengeleri değiştirebilecek silah ve savunma teknolojileri satışı konusundaki tutumunda bir değişikliğe gitmemiştir" ifadeleri yer aldı.





MOSSAD ŞEFİ COHEN, BAE'DE!

Öte yandan iddiaların ardından dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti. İsrail gizli servisi Mossad'ın başkanı Yossi Cohen, bir süredir Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yapan Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek ülkenin ulusal güvenlik danışmanıyla bir araya geldi.

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın başkanı Yossi Cohen Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bir ziyaret gerçekleştirdi. BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre Cohen burada ülkenin Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayid el Nahyan ile bir araya geldi.

DW Türkçe'nin aktardığı haberde "İki taraf güvenlik alanında işbirliği konularını tartıştı ve bölgesel gelişmeler ile iki ülkenin COVID-19'u sınırlandırma çabaları dahil olmak üzere ortak çıkar alanları konusunda bakış açılarını paylaştı" denildi.