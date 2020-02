oronavirüsle

, coronavirüs paniği sardı. Çin 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs nedeniyle şimdiye kadar 2 bin 347 kişi hayatını kaybetti. Virüs bulaşan kişilerin ise 76 bin 288'e yükseldi. Yalnızca son 24 saatte 109 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.Sağlık Örgütü ( WHO ),adı verilen virüsle ilgiliilan etti. WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un açıklaması durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.mücadelede dünyaya çağrıda bulunan Adhanom Ghebreyesus virüsün yayılmasını önlemek için sağlık sistemi en zayıf olan ülkelerde kullanılmak üzereyardım talep etti. Virüsle mücadele imkanının gün geçtikçe azaldığını sözlerine ekledi.mücadele sürerken, yenibir iddia daha gündemegeldi. Salgının başladığı ilkgünlerde, virüsün kuluçkasüresininsöylenmişti. Ancak Çinmedyasında yer alan haberegöre kuluçka süresininbelirtildi.Doktorlar, Çin'in Hubeyeyaletinde 70 yaşındaki birhastada virüsün kuluçkasüresinin 27 gün olduğunutespit etti., Çin ekonomisini de büyük zarara uğrattı. Güney Kore merkezli teknoloji devicoronavirüs nedeniyle ülkedeki fabrikasını kapatacağını açıkladı.günlerde Apple ve Tesla da salgın nedeniyle fabrikalarını geçici olarak kapatmıştı.Çin'de virüs nedeniyle kimse kapıdan dışarı adım atmadı. Lüks markaların bulunduğu sokaklar boş kaldı.Salgın, üretimi de etkiledi. Çin'de şirketlerin çalışan maaşlarını ödemede sıkıntı çektikleri belirtildi. Bazı şirketler maaşları yüzde 50 oranında düşürürken, bazıları çalışanlarını ücretsiz izine gönderdi.da coronavirüs paniği vardı. Bir kişinin hayatını kaybettiği Fransa 'dan sonra, İtalya 'dan da kötü haber geldi. Ülkede bir kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 2'ye yükseldi.virüs, komşu İran'da daortaya çıktı.vaka sayısı 28'eçıktı. Halk, büyük panik yaşamayabaşladı. Vatandaşlar maskeyledışarı çıktı.