Dünyayı, coronavirüs paniği sardı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs nedeniyle şimdiye kadar 2 bin 347 kişi hayatını kaybetti. Virüs bulaşan kişilerin ise 76 bin 288'e yükseldi. Yalnızca son 24 saatte 109 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Kovid-19 adı verilen virüsle ilgili 'acil durum' ilan etti. WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un açıklaması durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.
AFRİKA KORKUSU
Salgınla mücadelede dünyaya çağrıda bulunan Adhanom Ghebreyesus virüsün yayılmasını önlemek için sağlık sistemi en zayıf olan ülkelerde kullanılmak üzere 675 milyon dolar yardım talep etti. Virüsle mücadele imkanının gün geçtikçe azaldığını sözlerine ekledi.
KULUÇKA SÜRESİ 27 GÜNE ÇIKTI
Coronavirüsle mücadele sürerken, yeni bir iddia daha gündeme geldi. Salgının başladığı ilk günlerde, virüsün kuluçka süresinin 13 gün olduğu söylenmişti. Ancak Çin medyasında yer alan habere göre kuluçka süresinin 27 güne çıktığı belirtildi. Doktorlar, Çin'in Hubey eyaletinde 70 yaşındaki bir hastada virüsün kuluçka süresinin 27 gün olduğunu tespit etti.
SAMSUNG DA ÇEKİLİYOR
Virüs, Çin ekonomisini de büyük zarara uğrattı. Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, coronavirüs nedeniyle ülkedeki fabrikasını kapatacağını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Apple ve Tesla da salgın nedeniyle fabrikalarını geçici olarak kapatmıştı.
Çin'de virüs nedeniyle kimse kapıdan dışarı adım atmadı. Lüks markaların bulunduğu sokaklar boş kaldı.
MAAŞLAR ÖDENEMİYOR
Salgın, üretimi de etkiledi. Çin'de şirketlerin çalışan maaşlarını ödemede sıkıntı çektikleri belirtildi. Bazı şirketler maaşları yüzde 50 oranında düşürürken, bazıları çalışanlarını ücretsiz izine gönderdi.
VİRÜS AVRUPA'DA
Batı'da da coronavirüs paniği vardı. Bir kişinin hayatını kaybettiği Fransa'dan sonra, İtalya'dan da kötü haber geldi. Ülkede bir kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 2'ye yükseldi.
İRAN'DA SAYI ARTIYOR
Öldüren virüs, komşu İran'da da ortaya çıktı. 2 kişi daha can verdi, ölü sayısı 6'ya, vaka sayısı 28'e çıktı. Halk, büyük panik yaşamaya başladı. Vatandaşlar maskeyle dışarı çıktı. Ülkedeki 8 eyalette eğitime 10 gün ara verildi.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Kovid-19 adı verilen virüsle ilgili 'acil durum' ilan etti. WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un açıklaması durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.
AFRİKA KORKUSU
Salgınla mücadelede dünyaya çağrıda bulunan Adhanom Ghebreyesus virüsün yayılmasını önlemek için sağlık sistemi en zayıf olan ülkelerde kullanılmak üzere 675 milyon dolar yardım talep etti. Virüsle mücadele imkanının gün geçtikçe azaldığını sözlerine ekledi.
KULUÇKA SÜRESİ 27 GÜNE ÇIKTI
Coronavirüsle mücadele sürerken, yeni bir iddia daha gündeme geldi. Salgının başladığı ilk günlerde, virüsün kuluçka süresinin 13 gün olduğu söylenmişti. Ancak Çin medyasında yer alan habere göre kuluçka süresinin 27 güne çıktığı belirtildi. Doktorlar, Çin'in Hubey eyaletinde 70 yaşındaki bir hastada virüsün kuluçka süresinin 27 gün olduğunu tespit etti.
SAMSUNG DA ÇEKİLİYOR
Virüs, Çin ekonomisini de büyük zarara uğrattı. Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, coronavirüs nedeniyle ülkedeki fabrikasını kapatacağını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Apple ve Tesla da salgın nedeniyle fabrikalarını geçici olarak kapatmıştı.
Çin'de virüs nedeniyle kimse kapıdan dışarı adım atmadı. Lüks markaların bulunduğu sokaklar boş kaldı.
MAAŞLAR ÖDENEMİYOR
Salgın, üretimi de etkiledi. Çin'de şirketlerin çalışan maaşlarını ödemede sıkıntı çektikleri belirtildi. Bazı şirketler maaşları yüzde 50 oranında düşürürken, bazıları çalışanlarını ücretsiz izine gönderdi.
VİRÜS AVRUPA'DA
Batı'da da coronavirüs paniği vardı. Bir kişinin hayatını kaybettiği Fransa'dan sonra, İtalya'dan da kötü haber geldi. Ülkede bir kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 2'ye yükseldi.
İRAN'DA SAYI ARTIYOR
Öldüren virüs, komşu İran'da da ortaya çıktı. 2 kişi daha can verdi, ölü sayısı 6'ya, vaka sayısı 28'e çıktı. Halk, büyük panik yaşamaya başladı. Vatandaşlar maskeyle dışarı çıktı. Ülkedeki 8 eyalette eğitime 10 gün ara verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.