Coronavirüs'e (Covid-19) şu ana kadar hiçbir çözüm bulunamadı! Bilim insanları çaresiz kaldı...

Dünyayı, coronavirüs paniği sardı... İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs, kısa sürede neredeyse dünyanın her yerine yayıldı. Covid-19 ismi verilen virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 2 bin 461'e çıktı. Toplam vaka sayısının 78 bin 767'ye yükseldiği vurgulandı.
Virüsün yayılmasını önlemek için alınan hiçbir önlem işe yaramadı. Şu ana kadar aşısı ya da tedavisi bulunmayan coronavirüs okyanusları aşıp neredeyse 32 ülkeye yayıldı.
Öldüren virüse, bilim dünyası hiçbir çözüm bulamadı. Dünya Sağlık Örgütü, önceki gün yaptığı açıklamada virüsle mücadelenin gün geçtikçe zorlaştığını ve virüsün hızla yayılmasının engellenemediğini vurguladı.
SINIRLAR KAPATILDI
İran'da coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e vaka sayısı ise 43'e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'la olan sınır kapılarının geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Kara ve demiryolu geçişleri dün saat 17.00 itibarıyla, uçuşlar ise saat 20.00 itibarıyla durduruldu.
MASKE FİYATLARI ARTTI
Van'da da coronavirüs paniği vardı. Maske fiyatlarının 25 liraya çıktı. Önceki akşam coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 kişinin testleri negatif çıktı.
İTALYA'DA KORKU BÜYÜYOR
Virüs, Avrupa'da da kendini gösterdi. İtalya'da coronavirüs nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti. Salgından etkilenenlerin sayısı ise 79'a yükseldi. Virüsün yayılmaması için çalıştıklarını söyleyen yetkililer, vaka sayısının yoğun olduğu bölgelere giriş çıkışın kapandığını belirtti.
Milano Moda Haftası için İtalya'da bulunan mankenler Gigi ve Bella Hadid, virüs nedeniyle tedirginlik yaşıyor.
Virüsün yayılmasını önlemek için alınan hiçbir önlem işe yaramadı. Şu ana kadar aşısı ya da tedavisi bulunmayan coronavirüs okyanusları aşıp neredeyse 32 ülkeye yayıldı.
Öldüren virüse, bilim dünyası hiçbir çözüm bulamadı. Dünya Sağlık Örgütü, önceki gün yaptığı açıklamada virüsle mücadelenin gün geçtikçe zorlaştığını ve virüsün hızla yayılmasının engellenemediğini vurguladı.
SINIRLAR KAPATILDI
İran'da coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e vaka sayısı ise 43'e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'la olan sınır kapılarının geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Kara ve demiryolu geçişleri dün saat 17.00 itibarıyla, uçuşlar ise saat 20.00 itibarıyla durduruldu.
MASKE FİYATLARI ARTTI
Van'da da coronavirüs paniği vardı. Maske fiyatlarının 25 liraya çıktı. Önceki akşam coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 kişinin testleri negatif çıktı.
İTALYA'DA KORKU BÜYÜYOR
Virüs, Avrupa'da da kendini gösterdi. İtalya'da coronavirüs nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti. Salgından etkilenenlerin sayısı ise 79'a yükseldi. Virüsün yayılmaması için çalıştıklarını söyleyen yetkililer, vaka sayısının yoğun olduğu bölgelere giriş çıkışın kapandığını belirtti.
Milano Moda Haftası için İtalya'da bulunan mankenler Gigi ve Bella Hadid, virüs nedeniyle tedirginlik yaşıyor.
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