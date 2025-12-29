SON DAKİKA: Hamas Ebu Ubeyde’nin şehadetini resmen duyurdu! Gerçek ismi ve yüzü ilk kez paylaşıldı

Filistin'de İsrail'e karşı yürütülen silahlı mücadelenin simge isimlerinden, İzzeddin el-Kassam Tugayları Askeri Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin şehit olduğu duyuruldu. Hamas, yeni sözcünün yer aldığı bir video paylaşarak, Ebu Ubeyde'nin "ümmetin sesi" olarak şehadet makamına ulaştığını açıkladı.

HAMAS ŞEHADETİ DOĞRULADI

Hamas'ın, silahlı kanadı "İzzeddin el-Kassam Tugayları"nın sözcüsü Ebu Ubeyde ile Gazze'deki Hamas lideri Muhammed Sinwar'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bu yılın başlarında hayatını kaybettiği doğrulandı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yaptığı açıklamada örgüt bünyesinde görev yapan bazı üst düzey isimlerin de şehit olduğunu duyurdu.Yapılan açıklamada, el-Kassam Tugayları Genelkurmay Başkanı Muhammed Sinvar, Refah Tugayı Komutanı Muhammed Şabane, tugay komutanlarından Hikmet el-İssa ile üretim ve silahlanmadan sorumlu birimlerin başında yer alan Şeyh Raid Saad'ın şehit düştüğü belirtildi.

EBU UBEYDE GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ

Kassam Tugayları şehit edilen Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin yüzünü ilk kez paylaşırken gerçek adının Huzeyfe Kahlut olduğunu duyurdu.

PEŞ PEŞE HEDEF ALINDILAR

Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, iki ismin de katil İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırılar sırasında şehit edildiği belirtildi. İsrail ordusu, mayıs ayında eski Hamas lideri Yahya Sinwar'ın kardeşi Muhammed Sinwar'ı ın şehit edildiğini açıklamış, yaklaşık üç ay sonra ise Ebu Ubeyde'nin de şehit edildiğini duyurmuştu.

SON MESAJINDA SİYONİST İŞGALE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

"Ebu Ubeyde, son açıklamasını İsrail'in Gazze kentine yönelik yeni bir askeri saldırının ilk aşamalarını başlattığı, yüzlerce konutun yıkıldığı ve Filistinlilerin kitlesel olarak yerinden edildiği eylül ayı başlarında yapmıştı."



Gazze'de Hamas'ın en bilinen ve etkili seslerinden biri olan Ebu Ubeyde, bu yılın başlarında İsrail'in tek taraflı olarak bozduğu kısa süreli ateşkes sürecinde, sahadaki askeri gelişmeler, ateşkes ihlalleri ve İsrail ile Filistinli esirler arasındaki takas anlaşmalarına ilişkin düzenli açıklamalarda bulunmuştu.

HAMAS'IN ÜST DÜZEY İSİMLERİ HEDEF ALINDI

Muhammed Sinwar ve Ebu Ubeyde, son iki yıl içinde İsrail tarafından şehit edildiği doğrulanan Hamas temsilcilerinin son üyeleri arasında yer aldı. Bu süreçte şehit edildiği bildirilen diğer isimler arasında Hamas'ın siyasi liderlerinden Yahya Sinwar, Kassam Tugayları'nın 1990'lı yıllardaki kurucularından askeri komutan Muhammed Deif ile İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan siyasi lider İsmail Haniye bulunuyor.