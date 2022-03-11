SON DAKİKA HABERİ... Putin'den müzakere açıklaması: "Görüşmelerde pozitif değişimler var"

Son dakika haberi... Ukrayna - Rusya arasında 2 hafta önce başlayan savaş sürüyor. Rus ordusunun harekatı 16. gününe girdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, "Ukrayna ile görüşmelerde pozitif değişimler var" ifadelerini kullandı. Batı'nın ekonomik tavrı ile ilgili konuşan Putin, "Yaptırımlar bizi geçmişte sadece daha güçlü yaptı" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba; dün Antalya'da 3'lü zirve yapmış ve ateşkesi görüşmüştü.