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Son dakika haberi: Çin’de koronarivüs karantina binası olarak kullanılan otel binası aniden çöktü

Son dakika haberi: Çin’de koronarivüs karantina binası olarak kullanılan otel binası aniden çöktü

07.03.2020 17:22

Son dakika haberine göre Çin’in Quanzhou şehrinde 5 katlı otel binası aniden çöktü. Enkaz altından 23 kişinin kurtarıldığı açıklandı. Çin medyasına göre, binada korona virüsü şüphesiyle karantina altında tutulan insanlar kalıyordu.


Çin'in Quanzhou şehrinde otel binasının aniden çökmesi sonucu en az 23 kişinin enkaz altından kurtarıldığı açıklandı. Can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken enkaz altından çıkarılanların bilgisi paylaşılmaya devam ediyor. Bölgeye intikal eden çok sayıda arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü belirtildi. En az 70 kişinin enkaz altında olduğu belirtiliyor.
Çin medyasına göre, binada korona virüsü şüphesiyle karantina altında tutulan insanlar kalıyordu.
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