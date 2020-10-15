Son dakika: Ermenistan yine sivilleri vurdu: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre; Ermenistan ordusu Terter'de bu kez bir mezarlığı hedef aldı. Defin işlemi yapıldığı sırada kabristana ağır silahla ateş açıldı. Topçu ateşi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti. 3 sivil de ağır yaralandı.

Cephe hattının Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabedi bölgelerine sabahın ilk saatlerinden itibaren ağır silahlarla ateş açılıyor.

3 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Ermenistan ordusu Terter'de bir mezarlığı hedef aldı. O sırada defin işlemi yapılıyordu. 3 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBEDEN SİVİL SAYISI 46'YA ÇIKTI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev saldırıya tepki gösterdi. Hacıyev "Ermenistan insani ateşkesin arkasına gizlenerek sivillere karşı terör politikası yürütüyor. Azerbaycan halkını koruma hakkını saklı tutuyor" dedi. Ermenistan'ın saldırıları sonucu hayatını kaybeden Azerbaycanlı sivillerin sayısı 46'ya çıktı. 200'den fazla yaralı var.