Son dakika: Çin kritik yasayı kabul etti

28.05.2020 11:42

Son dakika haberine göre Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası’nı kabul etti. Yasa, Hong Kong'da günlerdir protesto ediliyordu.

Çin Ulusal Halk Kongresi (Ulusal Meclis), Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı kabul etti.

Çin'de yaklaşık 5 bin delegenin katılımıyla başkent Pekin'de düzenlenen Ulusal Halk Kongresi ve Halk Siyasi Danışma Konferansının yıllık toplantılarının kapanış oturumunda Ulusal Güvenlik Yasası, 2 bin 878 oyla kabul edildi.

Ulusal Güvenlik Yasası, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor. Hong Kong yerel meclisinin onayı gerekmeksizin yasa yürürlüğe girecek.

Hong Kong'daki muhalifler ve Batılı ülkelerin karşı çıktığı Ulusal Güvenlik Yasası'nın Çin medyası tarafından Hong Kong'un "vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önünü açıyor.

GÜNLERDİR PROTESTO EDİLİYORDU

Çin'in Hong Kong'a yönelik olarak parlamentoya sunduğu yeni ulusal güvenlik yasa teklifi hem Hong Kong'da protestoların yeniden canlanmasına hem de uluslararası alanda tepkilerin meydana gelmesine yol açtı. Polis eylemcilere biber gazı kullandı ve yüzlerce eylemci gözaltına alındı.



Çin yönetimi tarafından Hong Kong'u kapsayan ve parlamentoya sunulan yeni ulusal güvenlik yasa teklifi, eylemcileri harekete geçirdi. Yasa tasarısında Çin'in ulusal marşına yönelik saygısızlığın suç sayılması gibi maddeler yer aldı. Hong Kong'da bir alışveriş merkezinde toplanan bazı eylemciler, "Bir ulus, bir Hong Kong" sloganı attı.



CADDELER SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Hong Kong'un lideri Carrie Lam'ın Çin'in çalışmalarını destekleyeceği yönde yaptığı açıklamaları da, protestoların koronavirüs salgınına rağmen tekrar başlamasına neden oldu. Polis, eylemcilere karşı sert müdahalede bulunurken birçok yerde protestoları dağıtmak için biber gazı kullandı. Yüzlerce eylemcinin gözaltına alındığı bildirildi.