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Arnavutluk meclisinde öğrenci protestoları nedeniyle gerginlik: Meşaleler yakıldı, sis bombası kullanıldı! Oturuma ara verildi

Arnavutluk meclisinde öğrenci protestoları nedeniyle gerginlik: Meşaleler yakıldı, sis bombası kullanıldı! Oturuma ara verildi

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Arnavutluk meclisinde, ülkede 17 gündür devam eden öğrenci protestoları nedeniyle gerginlik yaşandı. Muhalefet milletvekilleri, gösteriler sırasında polisin öğrencilere şiddet uyguladığını öne sürerek kürsüyü bloke etti, sis bombası kullandı ve meşale yaktı. Yaşananların ardından Meclis Başkanı Niko Peleshi oturuma ara verdi. Oturum, aranın ardından gündem maddeleri oylamaya sunularak devam etti.

ARNAVUTLUK MECLİSİNDE MEŞALELİ PROTESTO

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Mecliste, ülkede 17 gündür devam eden öğrenci gösterileri nedeniyle gerginlik yaşandı. Bir dizi yasa tasarısını görüşmek üzere toplanan Mecliste, muhalefet milletvekilleri öğrenci protestoları sırasında polisin göstericilere şiddet uyguladığını öne sürdü.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti Genel Başkanı Sali Berisha da konuşmasında, öğrencilere uygulandığını belirttiği şiddetten hükümeti sorumlu tuttu.

MUHALEFET KÜRSÜYÜ BLOKE ETTİ, SİS BOMBASI KULLANDI

Berisha'nın konuşması sırasında muhalefet milletvekilleri Meclis kürsüsünü bloke etti. Milletvekilleri sis bombası kullanırken meşaleler de yaktı.

Muhalefet milletvekilleri ayrıca polisin göstericilere şiddet uyguladığını belgelediğini iddia ettikleri fotoğrafları gösterdi. Mecliste yaşanan gerginlik sırasında milletvekilleri arasında arbede yaşandı ve salonu duman kapladı.

MECLİS OTURUMUNA ARA VERİLDİ

Yaşananların ardından Meclis Başkanı Niko Peleshi oturuma ara verdi. Aranın ardından Peleshi, gündem maddelerini tartışmaya açmadan oylamaya sundu.

ÖĞRENCİ PROTESTOLARI DEVAM EDİYOR

Arnavutluk'ta öğrencilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 13 Ekim'de başlattığı protestolar devam ediyor. Gösterilerin daha önce şiddet olaylarına sahne olduğu belirtilirken öğrenciler, eylemlerini sürdüreceklerini ifade ediyor.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Dünya

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