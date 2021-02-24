SON DAKİKA: ABD'de bir başka 'George Floyd' ölümü! Görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberine göre, ABD'de, 30 yaşındaki Angelo Quinto'nun polisin gözaltına alırken 5 dakika boyunca boynuna bastırması nedeniyle 3 gün sonra hayatını kaybettiği, ölüm sebebinin polisin yanlış uygulamasından kaynaklanmış olabileceği iddia edildi.

California'nın Antioch bölgesinde 23 Aralık 2020 tarihinde geçekleşen olayda, aile içi yaşanan bir tartışma üzerine eve gelen polisin, "anlamaya çalışmadan" Angelo Quinto'yu yere yatırıp boynuna 5 dakika boyunca bastırmasından 3 gün sonra genç adamın hayatını kaybettiği belirtildi.

CNN'de yer alan haberde, aile avukatlarının anksiyete, depresyon ve paranoyadan muzdarip Quinto'nun ölümünden Antioch polisini sorumlu tuttukları kaydedildi.

Avukat John L. Burris, kız kardeşi İsabella Collins'in 23 Aralık'ta, Quinto'nun annesine zarar vermesinden korktuğu için polisi aradığı, bu arada annesinin oğlunu sakinleştirmeyi başardığı, ancak eve gelen polisin ne olup bittiğini anlamaya çalışmadan, Quinto'yu "annesinin kollarından zorla alarak" yere yatırdığını ve 5 dakika boyunca boynuna dizi ile bastırdığı bilgisini paylaştı.



3 GÜN SONRA ÖLDÜ

Avukatlar, yaşanan olayda Quinto'nun bilincini kaybettiği ve yerel bir hastaneye kaldırıldığını, 3 gün sonra da öldüğünü söyledi.

Quinto'nun kız kardeşinin cep telefonu ile yaptığı kamera kaydında, Quinto'nun hareketsiz yerde yattığı, sedyeyle ambulansa taşınırken yüzünün kanlar içinde olduğu ve sağlık görevlilerinin kendisine kalp masajı yaptığının görüldüğü bildirildi.

Aile avukatları "Yaklaşık 2 aydır polis konuya ilişkin bir basın açıklaması yapmadı." derken Contra Costa İlçe Şerif Ofisi, Quinto'nun ölüm sebebinin hala net olmadığını, konunun İlçe Bölge Savcılığı tarafından soruşturulduğunu söylemekle yetindi.