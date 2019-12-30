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Somali'deki terör saldırısının arkasında kim var?

30.12.2019 15:26

Somali'de cumartesi günü düzenlenen ve aralarında 2 Türk'ün de bulunduğu 81 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili olarak Somali İstihbarat Servisi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Bombalı saldırı yabancı bir ülke tarafından planlandı." denildi. Konuyla ilgili gelişmeleri A Haber Dış Haberler Şefi Felemez Doğan canlı yayında aktardı.


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