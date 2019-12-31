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Darbeci Hafter'e ağır darbe! 10 milis öldürüldü

31.12.2019 09:07

Son dakika haberine göre Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) başkent Trablus'taki çatışmalarda darbeci General Halife Hafter milislerinden 10'unun öldürüldüğünü duyurdu.


UMH sözcüsü Muhammed Kununu, Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezi'ndeki açıklamasında, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait 4 tankla desteklenen Hafter milislerinin Trablus Havaalanı yolu üzerindeki El-Furusiyye köprüsüne sızdığını belirtti.

Kununu, hükümet güçlerinin, bölgeye sızan Hafter milislerine karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 10 milisin öldürüldüğünü, 12 askeri aracın da kullanılamaz hale getirildiğini ifade etti.

Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkenti kontrol edeceklerini iddia etmişti. Bunun üzerine UMH birlikleri ise Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

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