SİHA'lar dünya gündeminden düşmüyor! SİHA bu sefer İspanyol basınında manşet oldu: Türk İHA’ları dünyayı fethediyor

Dağlık Karabağ ve Libya’daki üstün başarıları nedeniyle dünyanın gözü Türk SİHA’larına çevrildi. Özellikleri ile kendisine hayran bırakan SİHA’lar bu sefer de İspanyol gazetelerinin manşetlerini süsledi. İspanyol gazetesi El Periódico’da kendine yer buldu. "Türk insansız hava araçları dünyayı fethediyor" ifadesini kullanan gazete, Türk SİHA’larının Libya’da Hafter’i ateşkes imzalamak zorunda bıraktığını yazdı.

Barcelona merkezli İspanyol gazetesi El Periódico'da, "Türk insansız hava araçları dünyayı fethediyor" başlıklı bir yazı kaleme alındı.

Yazıda, Türk İHA/SİHA'larının Libya, Suriye ve Karabağ'daki kullanımı üzerinde durularak şu ifadelere yer verildi:

DÜZİNELERCE RUS UÇAKSAVAR SİSTEMİNİ İMHA ETTİ

"Türk güçleri, Esed rejiminin saldırılarını birkaç gün içinde tamamen durdurdu. Çok sayıda tank ve topçu parçasına ek olarak düzinelerce Rus uçaksavar sistemi imha edildi.

Türkiye'nin başarısının bir sırrı vardı. Savaşın anahtarı olduğu kanıtlanan bir silah: son teknoloji dronlar. Türkiye'nin bu insansız hava araçlarını etkili bir şekilde kullanması, savaşın ne olduğunu değiştirmeye yardımcı oluyor.

HAFTER'İ ATEŞKES İMZALAMAK ZORUNDA BIRAKTI

Suriye'de olduğu gibi Libya'da da Türk İHA'larının kullanımı her şeyi değiştirdi. Hafter güçleri, halen devam eden bir ateşkes imzalamak zorunda kaldı.

Bayraktar İHA'lar, Türkiye'nin askeri gücünü hızlı ve ucuz bir şekilde projelendirmek için önemli bir araç. Şimdiye kadar maksimum propaganda etkisi yaratacağı çatışmalarda kullanıldı.

TÜRK İHA'LARI KARABAĞ'DA DENGEYİ BOZDU

Türk İHA'larının dengeyi bozduğu bir diğer yer Karabağ Savaşı oldu. Azerbaycan tarafının Türk İHA'larına güveni o kadar büyüktü ki birçok asker savaştaki görevlerinin sadece insansız hava araçlarının saldırmasını beklemek olduğunu düşünüyorlardı.

BAYRAKTAR RUSLARIN SALDIRISINI ZAYIFLATABİLİR

Ukrayna sınırında Rus askerlerinin konuşlandırılmasıyla karşı karşıya kalan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti.

Amaç, Türk İHA'sı satın almaktan başka bir şey değildi. Bayraktar, Ukrayna Ordusu'na Rusya destekli ayrılıkçı güçlerin saldırısını zayıflatabilecek taktik bir savunma aracı verebilir."

ABD TÜRK SİHA'LARINI KONUŞUYOR

Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki zaferinin en önemli etkenlerinden gösterilen Türk SİHA'ları, dünya basının gündeminden de düşmüyor. Önde gelen iş dergilerinden Forbes, Türk SİHA'larından "sihirli mermi" olarak bahsetti. David Hambling tarafından kaleme alınan makalede Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında birkaç farklı insansız hava aracı kullandığı, bunlar arasında en etkilisinin Türk SİHA'ları olduğu vurgulandı.

Bayraktar TB-2'lerin başarısından övgüyle bahsedildi. Makalede Türk yapımı SİHA'ların daha önce Suriye, Irak ve Libya'da da etkili kullanıldığı belirtildi. Bayraktar TB-2'lerin ABD veya İsrail yapımı SİHA'lardan çok daha etkili olduğunun altı çizildi.

Daha önce de dünyaca ünlü The Economist dergisi, Karabağ cephesinde Türk SİHA'larının etkili olacağı öngörüsünde bulunmuştu. İngiliz yayın kuruluşu BBC ise TB-2'lerden "İHA piyasasının yıldızı" olarak bahsetmişti.

ALMANYA HAYRAN KALDI

Türkiye'nin geliştirdiği silahlı ve insansız hava araçları, Almanya'yı karıştırmış durumda. Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ'daki başarısından sonra, Almanya'da Savunma Bakanlığı başta olmak üzere hükümet, partiler, partilerin savunma uzmanlarının tek konusu Türk SİHA ve İHA'ları oldu.

Almanya'da bu tartışmalar sürerken, ülkenin sol görüşlü etkili yayın organlarından Junge Welt gazetesi, "Türkiye süper güç oldu" manşetini attı. Gazete, bu duruma gerekçe olarak "batının uyguladığı ambargoları" gösterdi.

Junge Welt, "Her şey gayri resmi boykotla başladı. 2016 yılında Türkiye, NATO'dan savaş İHA'ları almak istedi. Ancak ABD ve İsrail, bunları tedarike etmedi. Sonra Türk firmaları işe koyuldu ve TAI-Anka ile Bayraktar İHA'ları, uluslararası sektörün en gelişmiş ürünleri oldu. Türkiye, bugün ambargo koyanlara minnettar" diye yazdı.

İNGİLTERE DE İSTİYOR

Türkiye imzalı insansız araçların, operasyon kapsamında yüzlerce zırhlı aracı ve hava savunma sistemini yok ettiğinin altı çizildi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Azerbaycan'ın ortaya koyduğu performanstan son derece etkilendiği, Savunma Bakanlığı'ndan İngiliz ordusu için kendi SİHA programını geliştirmesini istediği aktarıldı.

Türkiye'nin İHA ve SİHA'larının ayrıca Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek amacıyla söz konusu ülkede kullanıldığı belirtildi.

İŞTE SİHA'NIN ÖZELLİKLERİ

300 BİN SAATTİR GÖKLERDE

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 300.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014'ten bu yana aktif olarak hizmet etmektedir. Şu anda Türkiye ile beraber ihraç edildiği Katar, Ukrayna ve Azerbaycan'da toplam 160 adet Bayraktar S/İHA Platformu görev yapmaktadır . Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşımaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Keşif, sürekli havadan gözetleme, istihbarat görevlerini başarıyla yerine getiren sistem, milli akıllı mühimmatlar Roketsan MAM-L ve MAM-C'nin entegrasyonuyla birlikte savaş alanlarının vazgeçilmez unsuru olmuştur. Bayraktar TB2 SİHA, yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapabilir ve dört akıllı mühimmata kadar faydalı yükü hedefe ateşleyerek imha etmesini sağlayabilir. Bayraktar TB2, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör-ve-vur özelliğine sahip tüm çözümleri sunan bir sistemdir. Sistem bu özellikleriyle sivil güvenliğini ön planda tutar.

Haberleşme Menzili - LOS

Kalkış ve İniş - Pist (Otomatik)

Seyir - Maksimum Hız - 70 knot - 120 knot

Maksimum Kalkış Ağırlığı - 650 kg

Operasyonel - Maksimum İrtifa - 18.000 feet - 27.000 feet

Havada Kalış - 27 Saat

Faydalı Yük Kapasitesi - 150 kg

Kanat Açıklığı - 12 mt.

Faydalı Yük - ISR - Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da Çok Amaçlı AESA Radar

Yükseklik - 2.2 mt.

Faydalı Yük - Mühimmatlar - 4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat

Uzunluk - 6.5 mt.

Yakıt Kapasitesi / Tipi - 300 Litre / Benzin

İtki Tipi100 Hp İçten Yanmalı

Enjeksiyonlu Motor