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Senegal'de iki otobüsün çarpışması sonucu 38 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildi

Senegal'de iki otobüsün çarpışması sonucu 38 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildi
08.01.2023 21:04 - Son Güncelleme: 08.01.2023 21:06

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Senegal’deki katliam gibi kazanın ardından ulusal yas ilan edildi. Senegal Devlet Başkanı Macky Sall yaptığı açıklamada, Kaffrine kenti yakınlarında iki otobüsün çarpışması sonucu 38 kişinin hayatını kaybetmesi, 87 kişinin yaralanması nedeniyle çok üzgün olduğunu ifade ederek, ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, kazanın yolcu otobüslerinden birinin lastiğinin patlaması ile karşı şeride geçerek diğer yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana geldiği aktarıldı.

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