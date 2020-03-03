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Şaşkına döndüler! Akşam yemeği için aldıkları dolmalık biberin içinden canlı hayvan çıktı | Video

Şaşkına döndüler! Akşam yemeği için aldıkları dolmalık biberin içinden canlı hayvan çıktı | Video

03.03.2020 18:18
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