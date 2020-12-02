Sapkın etkinliğe katılmak için sıraya girdiler! 300 kişilik swinger partisi ortalığı karıştırdı

Dünya koronavirüsle zorlu bir mücadele verirken, virüsün vurduğu ülkede kasım ayında gerçekleşen sapkın etkinliğe katılmak için yüzlerce kişi sıraya girdi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı swinger partisi yetkilileri, etkinliğin kurallara uygun bir şekilde düzenlendiğini iddia etti. Ancak sonuç bunun aksini gösterdi. Koronavirüs testleri pozitif çıkanlar yavaş yavaş kendini gösterirken, organizatörler "Etkinliğimizden sonra kaç kişinin koronavirüs testi yaptırdığına veya kimlerin pozitif çıkıp da bize söylemediğine dair hiçbir fikrimiz yok." ifadelerini kullandı. İşte dünyayı hayrete düşüren haberin detayları...

Kasım ayının başında, Louisiana eyaletine bağlı New Orleans'ta yüzlerce insanın katıldığı geleneksel bir swinger partisi düzenlendi. Bu yıl pandemi nedeniyle aylarca ertelenen ise swinger partisi, kasım ayı ortasında 300 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

PARTİ 5 GÜN SÜRDÜ

Partinin organizatörleri tüm aktivitelerin yasal olduğunu ve eyaletin Kovid-19 kurallarına uyulduğunu savundu. "Naughty in N'Awlin" adındaki parti tam beş gün sürdü.

SIKI TEDBİRLERİN UYGULADIĞINI İDDİA ETTİLER

Sapkın etkinliğin organizatörü Bob Hannaford, şirketin maske takma, partiden önce koronavirüs testi yaptırma ve temas takibi gibi güvenlik protokollerine sahip olduğu konusunda ısrar etti.