Rusya'nın en büyük özel petrol rafinerisinde yangın

Rusya'nın en büyük özel petrol rafinerisi kuruluşu olan Antipinsky Petrol Rafinerisi'nde yangın çıktı. Rusya'nın Tümen kentindeki Antipinsky Petrol Rafinerisi'nde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın alarmı verilmesiyle rafineride bulunan yaklaşık 200 kişi, görevliler tarafından tahliye edildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 86 personel ve 30'a yakın yangın söndürme aracı, rafineriye yönlendirildi. Ayrıca muhtemel bir facia ihtimaline karşı çok sayıda ambulans ekibi de tesise gönderildi. TSİ 07:42'de başlayan yangın, ekiplerin 2 saatlik çabası sonucu söndürüldü.