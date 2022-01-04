Haberler Dünya Videoları Rusya'nın en büyük özel petrol rafinerisinde yangın

Rusya'nın en büyük özel petrol rafinerisinde yangın

Rusya'nın en büyük özel petrol rafinerisinde yangın
04.01.2022 14:54

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:19
Ayının yaptığı uyanıklık adeta...
Ana Sayfa 01:50
Pitbull ile sokağa çıktı, 14...
Ana Sayfa 00:27
Metro turnikesinden atlamak...
Ana Sayfa 00:51
İşte "rüyalar ülkesi" ABD...
Ana Sayfa 00:21
Yolcu otobüsünün çarptığı...
Ana Sayfa 03:07
Caretta kumsalı kaçak...
Ana Sayfa 06:53
Yeni zamlı maaşlar belli oldu!...
Ana Sayfa 01:27
Baba iki çocuğuyla birlikte...
Ana Sayfa 02:38
Mandalarla kaplıca keyfi
Ana Sayfa 01:00
Kılıçdaroğlu'nun MEB kumpası...
Ana Sayfa 01:11
Gençlerin hayatını kaybettiği...
Ana Sayfa 00:24
Buse Varol imaj değiştirdi

Rusya'nın en büyük özel petrol rafinerisi kuruluşu olan Antipinsky Petrol Rafinerisi'nde yangın çıktı. Rusya'nın Tümen kentindeki Antipinsky Petrol Rafinerisi'nde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın alarmı verilmesiyle rafineride bulunan yaklaşık 200 kişi, görevliler tarafından tahliye edildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 86 personel ve 30'a yakın yangın söndürme aracı, rafineriye yönlendirildi. Ayrıca muhtemel bir facia ihtimaline karşı çok sayıda ambulans ekibi de tesise gönderildi. TSİ 07:42'de başlayan yangın, ekiplerin 2 saatlik çabası sonucu söndürüldü.

Dünya Videoları
SON DAKİKA