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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 25 Ekim 2023, 21:41 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2023, 21:46

Rusya misilleme amaçlı nükleer saldırı tatbikatı gerçekleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer kuvvetlerinin olası nükleer saldırıya karşı gerçekleştirilen tatbikatını denetledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle takip ettiği tatbikatta, kara, deniz ve hava unsurlarına ait nükleer caydırıcılık silahlarının kullanıldığı belirtildi.

Tatbikatta balistik ve seyir füzelerinin fırlatıldığına işaret edilen açıklamada, fırlatmaların Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezinden kontrol edildiği kaydedildi.

Açıklamada, tatbikatta Yars kıtalararası balistik ve Sineva balistik füzelerinin kullanıldığı belirtildi.

Rus devlet televizyonlarında da yayınlanan tatbikat görüntülerinde, Putin'e rapor verdiği görülen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Tatbikat, düşmanın bir nükleer saldırısına misilleme olarak büyük bir nükleer saldırı gerçekleştirme görevlerini uygulamayı içermektedir." ifadesini kullandı.

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