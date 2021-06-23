Rusya, İngiliz savaş gemisinin görüntülerini yayınlandı | VİDEO

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından, Karadeniz’de uyarı atışı yapılan İngiliz donanmasına ait savaş gemisi HMS Defender’a ait görüntüleri yayınladı.

UYARI ATIŞI YAPILDIĞI ANLAR GÖRÜNTÜLERDE YER ALMADI

Karadeniz'de Rusya ve İngiltere arasındaki sıcak temasın ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Kırım'a yaklaşan ve uyarı atışı yaptığını belirttiği İngiliz donanmasına ait savaş gemisi HMS Defender'a ait görüntüleri yayınladı. İngiliz gemisine uyarı atışı yapan Rus savaş uçağı ve insansız hava aracı tarafından çekilen görüntülerde, savaş uçağının HMS Defender'a yaklaştığı anlar bulunurken, uyarı atışının yapıldığı anlar ise yer almadı.

"UYARI ATEŞİ AÇILMADI"

İngiltere Savunma Bakanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "HMS Defender'a yönelik uyarı ateşi açılmadı. Kraliyet Donanması'na ait gemi, uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna kara sularından zararsız bir şekilde geçiş yapıyor" ifadeleri kullanılmıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Sözcüsü Max Blain ise, "Geminin üzerine ateş edildiğini veya geminin Rus sularında olduğunu söylemek yanlıştır" demişti.