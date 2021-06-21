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Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar İdlib'de katliam yaptı! 7 ölü 14 yaralı

Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar İdlib'de katliam yaptı! 7 ölü 14 yaralı
21.06.2021 13:53
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Son dakika haberine göre Suriye'de eli kanlı Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde bulunan Cebel Zaviye bölgesinde bulunan Bara ve İhsim köylerine saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti, 14 sivil yaralandı. Yaralanan 14 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırı düzenlenen yerlerde çok sayıda Türk üssü de bulunuyor.


Son dönemde bölge saldırılarını artıran Rusya destekli gruplar sivil yerleşim yerlerine bomba yağdırmaya devam ediyor. 5 Mart 2020'de Moskova'da imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarına devam eden Suriye ordusu Idlib'in güneyi için büyük bir operasyona hazırlanıyor.

SALDIRILAR ARTARAK DEVAM EDİYOR
Sabah'ın haberine göre Esed rejim güçleri, sabahın erken saatlerinde İdlib'in güneyindeki İhsim, Meşşun, Mastuma, Sfohin, Filyfil, Kensafra ve Belyun köylerine topçu saldırısı düzenledi. İdlib Şehir merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan köylere düzenlenen saldırı milyonlarca sivilin yaşadığı İdlib'de büyük korku yarattı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre İdlib'in güneyinde yer alan Bara'da 2, İhsim'de 5 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yaralanan 14 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırı düzenlenen yerlerde çok sayıda Türk üssü de bulunuyor.

MİLYONLARCA SİVİL YAŞIYOR
İdlib'de son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart 2020'de Rusya'nın başkenti Moskova'da varılan mutabakatta ateşkes sağlanmıştı. Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes, büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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