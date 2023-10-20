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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023, 03:52 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023, 03:58

PKK destekçilere göz yuman Hollanda polisi Filistin'e destek verenleri copla dövdü!

Terör örgütü PKK destekçilerinin tren istasyonundaki eylemlerine göz yuman Hollanda polisi, Filistin'e destek vermek isteyenlere ise izin vermedi. Filistin'e destek için bir araya gelenler polis şiddetine maruz kaldı. Hollandalı polisler havalimanında Filistin'e destek eylemi yapmak isteyen eylemcileri copla dövdü.

Hamas'a karşılık veren İsrail, hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanmayı sürdürüyor.

İsrail'in saldırıları tüm dünyada tepki toplarken Filistinlilere olan destek giderek büyüyor.

HOLLANDA POLİSİNİN İKİYÜZLÜLÜĞÜ

Terör örgütü PKK destekçilerinin tren istasyonundaki eylemlerine göz yuman Hollanda polisi, Filistin'e destek vermek isteyenlere ise izin vermedi.

Filistin'e destek için bir araya gelenler polis şiddetine maruz kaldı.

Hollandalı polisler havalimanında Filistin'e destek eylemi yapmak isteyen eylemcileri copla dövdü.

Fazlaca sayıda polis, sayıları oldukça azca olan eylemcilere acımasızca hücum etti.

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