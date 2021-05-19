Pentagon'un gizli ordusu deşifre oldu! Sosyal medyada tetikçilik, Orta Doğu ve Afrika'da ajanlık faaliyetleri...

ABD basını Pentagon'un 'iç ve dış' operasyonları gerçekleştirmek için 60 bin görevliden oluşan dünyanın en büyük 'gizli ordusunu' kullandığını yazdı. Pentagon'un gizli ordusu içinde en hızlı büyüyen grup, online faaliyetler için kullanılıyor. Bu 'siber savaşçı'lar çoğunlukla internetten istihbarat toplamak için faaliyet gösteriyor ve sahte kimlikler kullanıyor. Bu birimin sosyal medyayı etkilemek ve manipüle etmek için kampanyalara katıldığı da gelen iddialar arasında.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) çok konuşulacak bir iddia ile gündemde.

Pentagon'un aralarında sosyal medya manipülasyonu yapmak da olan görevler için gizli bir ordu kurduğu öne sürüldü.





CIA'İN 10 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE

İddia Newsweek'ten geldi. Söz konusu habere göre, 'gizli ordu'nun mevcudu 60 bin. Yani Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın gizli bölümünün (CIA) 10 katı.





'EN BÜYÜK GİZLİ GÜÇ'

Newsweek adını açıklamadığı ordu içi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bu durum söz konusu yapılanmayı 'dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyük gizli güç' yapıyor.

Pentagon'un gizli ordusu içinde en hızlı büyüyen grup, online faaliyetler için kullanılıyor.





Bu 'siber savaşçı'lar çoğunlukla internetten istihbarat toplamak için faaliyet gösteriyor ve sahte kimlikler kullanıyor.

Bu birimin sosyal medyayı etkilemek ve manipüle etmek için kampanyalara katıldığı da gelen iddialar arasında.





Bir dönem gündemde olan Ryan Fogle'in de gizli ordunun bir parçası olduğu ve Rusya'da bir 'çifte ajan' almaya çalıştığı da belirtiliyor.



Fogle, ABD büyükelçiliğinde çalışırken Rusya'da tutuklanmış ve sonra Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından sorgulanmıştı.





HER YIL 1 MİLYAR DOLARA MAL OLUYOR

Pentagon'un gizli ordusunu finanse etmek için ise her yıl yaklaşık 1 milyar dolar (yaklaşık 8.4 milyar TL) harcanıyor.

Söz konusu operasyonlarını desteklemek için 130 özel şirket ve düzinelerce az bilinen ve gizli devlet kurumu kullanılıyor.









ORTADOĞU VE AVRUPA'DA AJANLIK FAALİYETLERİ

Bu şirketlerin, sahte isimler altında çalışan kişiler için sahte belgeler oluşturduğu, faturalarını ve vergilerini karşıladığı, Ortadoğu ve Afrika'nın en ücra köşelerinde bile dinleme ve gözetim için özel cihaz ve ekipman ürettiği belirtildi.



AMAÇ SÖZDE TERÖRİZMLE MÜCADELE

Gizli ordunun yarısından fazlasını ABD Ordusu Özel Harekât Kuvvetleri'nin oluşturduğu aktarılırken temel görevinin, savaş bölgelerinde ve hasım ülkelerde 'terörist takibi' olduğu kaydedildi.





RUSYA VE ÇİN İLE HİBRİT SAVAŞ

Araştırmaya imza atan gazeteciler, Washington'un bu gizli orduya sadece terörle mücadele değil, Rusya ve Çin ile hibrit savaşlarda rekabet fırsatlarını artırmak için ihtiyaç duyduğu görüşünde.



Newsweek, gizli ordunun istifa eden üst subaylardan biriyle görüştü. Programın gerçek ölçeği hakkında hiçbir bilginin bulunmadığını söyleyen kaynak, düşmana yenilmez olma isteğinin ABD için yarar arz ettiğini, ancak küresel ölçekte bu eğilimin çatışmalara çözüm aramayı zorlaştırdığı görüşünü dile getirdi.

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