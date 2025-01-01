New Orleans’ta terör saldırısı! 10 ölü düzinelerce yaralı: ’’Ceset üzerime uçtu!’’

ABD'nin New Orleans eyaletinde bulunan ünlü Bourbon Caddesi'nde yeni yılı kutlayan insanların bulunduğu alana terör saldırı düzenlendi. Kamyonuyla insanların arasına dalan terörist araçtan indikten sonra etrafını taradı. Feci saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü düzinelerce kişi ise yaralandı. Olaydan kısa bir süre sonra CNN'e konuşan 22 yaşındaki Kevin Garcia, "Gördüğüm tek şey Bourbon kaldırımının sol tarafındaki herkese çarpan bir kamyondu," dedi. "Bir ceset bana doğru uçtu," dedi ve ayrıca silah sesleri duyduğunu da sözlerine ekledi.