Netanyahu protestosunda diplomatları tek tek kaydettiler: Tepki gösteren ülkeleri hedef aldılar
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıktığı an salonda protesto fırtınası koptu. Üye ülkelerin temsilcileri yuhalamalar eşliğinde salonu terk ederken, İsrailli bir yetkilinin ise o esnada salonu boşaltan diplomatları tek tek deftere kaydettiği görüldü. Tepki gösteren ülkeleri hedef alan bu hareket kamuoyunda skandal olarak değerlendirildi.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Dünya