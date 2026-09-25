CANLI YAYIN
Geri
Netanyahu protestosunda diplomatları tek tek kaydettiler: Tepki gösteren ülkeleri hedef aldılar

Netanyahu protestosunda diplomatları tek tek kaydettiler: Tepki gösteren ülkeleri hedef aldılar

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıktığı an salonda protesto fırtınası koptu. Üye ülkelerin temsilcileri yuhalamalar eşliğinde salonu terk ederken, İsrailli bir yetkilinin ise o esnada salonu boşaltan diplomatları tek tek deftere kaydettiği görüldü. Tepki gösteren ülkeleri hedef alan bu hareket kamuoyunda skandal olarak değerlendirildi.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Dünya

Bunlar da Var

Akın Gürlek MASAK'taki casusluk soruşturmasının detaylarını paylaştı: 5 kişi gözaltında
Akın Gürlek MASAK'taki casusluk soruşturmasının detaylarını paylaştı: 5 kişi gözaltında
İstanbul merkezli fon soruşturmasında 19 kişi daha tutuklandı: Toplam sayı 45'e yükseldi
İstanbul merkezli fon soruşturmasında 19 kişi daha tutuklandı: Toplam sayı 45'e yükseldi
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail skandalı: Temsilcinin küstah provokasyonu reddedildi
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail skandalı: Temsilcinin küstah provokasyonu reddedildi
Hollanda 1-1 Almanya | MAÇ ÖZETİ
Hollanda 1-1 Almanya | MAÇ ÖZETİ

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle