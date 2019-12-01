NASA, uzay aracını bu sıradışı uçakla taşıdı! 01.12.2019 13:34

NASA, Orion uzay aracını Ohio eyaletine Super Guppy isimli dev uçakla taşıdı. Uzay aracı ekstrem hava koşullarında, vakum odasında test edilecek. Orion uzay aracının Artemis Ay keşif programındaki ana mürettebat aracı olması planlanıyor.

Orion uzay aracı, uzay ortamının bir simülasyonunun yapıldığı bir vakum odasında test edilecek. Testlerden sonra, Artemis 1 uzay misyonu gerçekleştirilecek.

Aero Spacelines Super Guppy büyük yükleri taşımak için kullanılan bir uçak. İlk uçuşunu 1965 yılında gerçekleştirdi.

ARTEMİS 1 MİSYONU

Artemis 1 misyonu, NASA'nın Orion uzay aracı ile Space Launch System roket taşıyıcı kullanarak gerçekleştirmeyi planladığı uzay görevi. Söz konusu görev sırasında Orion, Ay'ın etrafında üç günlük bir yolculuğa gönderilecek. Uzay aracı daha sonra da Dünya'ya dönecek.

Orion uzay aracının Artemis Ay keşif programındaki ana mürettebat aracı olması planlanıyor.

Daha önce NASA, Ay'a yeniden insanlı seferler düzenlemeyi hedefleyen Artemis misyonunda kullanılacak yeni nesil astronot giysisi tasarımlarını tanıtmıştı.