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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 24 Mart 2024, 11:07 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2024, 11:07

Moskova saldırısının ardından Rusya’dan kritik açıklama: Savaşı Batı seçti! Saldırganların ifadesi ortaya çıktı: Katliamı nasıl planladılar?

Rusya’nın başkenti Moskova’da 22 Mart Cuma gecesi Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen ve 152 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından ABD ve İngiltere’ye yönelik şüpheler devam ediyor. 8 Mart’ta Moskova için iki günlük bir uyarı yayımlayan ABD ve İngiliz Büyükelçilikleri Rusya’nın kendilerini dinlemediğini iddia ederken iki ülkenin spesifik bir istihbarat paylaşmadığını ve açıkça suç ortağı olduğu belirten Rusya’dan ise “Batı savaşı seçti” açıklaması geldi. Öte yandan saldırının ardından gözaltına alınan şüphelilerden biri saldırının nasıl planlandığına dair detayları anlattı. İşte, Moskova saldırısına dair son gelişmeler…

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