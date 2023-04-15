RAMAZAN İMSAKİYE
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Mescid-i Aksa'da 200 bin Müslüman teravih namazı kıldı!

Mescid-i Aksa'da 200 bin Müslüman teravih namazı kıldı!
15.04.2023 01:43 - Son Güncelleme: 15.04.2023 01:45

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İsrail polisinin 4 Nisan’da teravih namazından sonra işgal altında bulunan Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’ya baskın gerçekleştirerek Kıble Mescidi’ne sığınan Filistinlileri darp etmesi ve Gazze’ye yönelik hava saldırılarının ardından bölgede tansiyon yükselmişti. İsrail’in saldırılarının ardından Ramazan ayının üçüncü cumasında Filistinliler, Mescid-i Aksa’ya akın etti. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 200 bin kişinin yatsı ve teravih namazlarını İsrail’in sıkı önlemleri altında cuma namazını kıldığı belirtildi.

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