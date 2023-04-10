RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Dünya Videoları ABD'de bankada silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de bankada silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de bankada silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
10.04.2023 19:07 - Son Güncelleme: 10.04.2023 19:08

OTOMATİK OYNAT

Dünya 01:19
3812 yılından geldim...
Dünya 02:36
Meksika'da küçük uçak denize...
Dünya 01:54
İsrail'de çifte saldırı: 1...
Dünya 03:49
Mescid-i Aksa’da 130 bin...
Dünya 02:32
İşgalci İsrail güçleri...
Dünya 00:49
"Özgürlüğünüzün son günleri"...
Dünya 00:37
Suudi Arabistan’da umrecileri...
Dünya 00:22
TikToker Eno Alaric'in son...
Dünya 00:25
Bir İsrail polisinin aracıyla...
Dünya 00:49
ABD’de gece kulübünde katliam...
Dünya 00:49
"3036 yılına gittim geldim"...
Dünya 00:44
Tahıl koridoru anlaşması 2 ay...

ABD’nin Kentucky eyaletinde yer alan Louisville kentindeki Old National adlı bankaya silahlı saldırı düzenlendi. Şüphelinin birden fazla kişiyi vurduğu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Louisville Metro Polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırganın etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Halkın bölgeden uzak durması çağrısında bulunan Louisville Metro Polisi, FBI ajanlarının olay yerinde olduğunu ifade etti. Kentucky Valisi Andy Beshear ise yaptığı açıklamada olay yerine gittiğini aktardı.

Dünya Videoları
SON DAKİKA