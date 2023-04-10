ABD'de bankada silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’nin Kentucky eyaletinde yer alan Louisville kentindeki Old National adlı bankaya silahlı saldırı düzenlendi. Şüphelinin birden fazla kişiyi vurduğu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Louisville Metro Polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırganın etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Halkın bölgeden uzak durması çağrısında bulunan Louisville Metro Polisi, FBI ajanlarının olay yerinde olduğunu ifade etti. Kentucky Valisi Andy Beshear ise yaptığı açıklamada olay yerine gittiğini aktardı.