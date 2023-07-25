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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2023, 21:28

Meksika'da kartel çatışması: 8 ölü, çok sayıda araç yanıyor

Meksika'nın Michoacan eyaletinde karteller arasında çıkan çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti. Çatışma sırasında çok sayıda araç ateşe verildi.

Meksika'nın Michoacan eyaletindeki farklı şehirlerde birbirine düşman olan Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) ile Michoacan Ailesi karteli arasında çatışma çıktı. Çatışmalar sırasında kartel üyeleri çok sayıda aracı ateşe vererek, bazı yolları ulaşıma kapattı. Çatışmaların yaşandığı Zinapecuaro'da 4, Uruapan'da 2 ve Apatzingan'da 2 kişi olmak üzere toplam 8 kişi hayatını kaybetti.

Zinapecuaro'da güvenlik güçleri çatışmalarla bağlantılı 2 kişiyi gözaltına alırken, kartel üyelerine ait 10 araç ile aralarında el bombalarının da bulunduğu çok sayıda silaha el koydu.

Michoacan Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek, bölgede çok sayıda suç örgütünün faaliyet gösterdiğine dikkat çekildi.

Bölgedeki karteller, uyuşturucu kaçakçılığının yanı sıra adam kaçırma, şantaj ve hırsızlık gibi suçlar işlerken, bölgede hakimiyet kurmak için birbirleriyle zaman zaman silahlı çatışmaya giriyor.

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