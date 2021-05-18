Haberler Video Dünya Videoları Londra Polis Teşkilatı, "Özgür Filistin" sloganı atan İngiliz kadın polise soruşturma açtı: Polis memurları gösterilere katılamazlar

Londra Polis Teşkilatı, "Özgür Filistin" sloganı atan İngiliz kadın polise soruşturma açtı: Polis memurları gösterilere katılamazlar

Londra Polis Teşkilatı,
18.05.2021 17:48
Ana Sayfa 00:54
Dolar, Euro ve altında son...
Ana Sayfa 01:22
Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli...
Ana Sayfa 01:02
Afyonkarahisar’ın Çay...
Ana Sayfa 01:10
"Özgür Filistin" sloganı atan...
Ana Sayfa 17:59
"Bayramı bize ve...
Ana Sayfa 01:46
Başkan Erdoğan ile Bahçeli...
Ana Sayfa 00:28
Terörist Sofi Nurettin böyle...
Ana Sayfa 03:25
Antalya sahilinde iğrenç olay!...
Ana Sayfa 02:29
37 masumun katili Kobani...
Ana Sayfa 03:32
Canlı yayında öldürüldüğünü...
Ana Sayfa 01:43
Thodex vurgununda kritik...
Ana Sayfa 01:28
Bakan Koca kritik tarihi...

İngiliz polisi, 15 Mayıs'ta başkent Londra'da İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto eden göstericilere destek veren kadın polis memurunu soruşturuyor. Londra Polis Teşkilatı'ndan açıklama geldi...


, yaptığı açıklamada, "Polis memurları, gösterilere katılanlarla olumlu şekilde ilişki kurmaya teşvik edilirken, aktif olarak katılmamaları veya siyasi pozisyonları benimsememeleri gerektiğini bilirler. Halkın memurlarımıza güvenini sağlamak için bu hayati önem taşır. Mesleki Standartlar Müdürlüğü, bu olayın tüm koşullarını araştırmak ve hangi işlemin daha uygun olduğunu belirlemek için bilgilendirildi." ifadeleri kullanıldı.

'de sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, polis memuru, 'da düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek gösterisinde protestocularla konuşmuş ve "Özgür Filistin" sloganı atmıştı.

'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki 'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

Dünya Videoları