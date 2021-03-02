Kraliçe Elizabeth buna çok kızacak! Prens Harry: "Meghan'ın annem gibi olmasından korktum"

Prens Harry ile Meghan, Kraliyet Ailesi'nden ayrıldı. ABD'li sunucu Oprah Winfrey'e yaşadıklarını anlattı. Röportajda en dikkat çeken ayrıntı prensin "Meghan'ın annem gibi olmasından korktum" açıklamasıydı. O sözler "Harry, annesinin ölümünden Kraliçe'yi sorumlu tutuyor" şeklinde yorumlandı. Harry ve Meghan'ın katıldığı 90 dakikalık program önümüzdeki hafta ekrana gelecek.

İngiliz Kraliyet Ailesi her daim giyim kuşamı ve mücevherleriyle göz önündeydi. Ailenin uçarı prensi Harry, 2018'de ABD'li oyuncu Meghan Markle ile evlendi.

Sussex Dükü ve Düşeşi olan çift, önce kraliyet kurallarını çiğnedi.

Ardından aileden ayrılmaya karar verdi. Çocukları Archie ile birlikte ABD'nin Los Angeles kentindeki 12 milyon dolarlık malikanelerine yerleşti.

Geçtiğimiz günlerde kraliyet görevlerine geri dönmeyeceklerini açıklayan çift, Kraliçe Elizabeth'i şoke etti!

İkili, kararın ardından ABD'nin şov yıldızı Oprah Winfrey'in programında boy gösterdi.

Annesi Diana'nın ölümü nedeniyle İngiliz basınını suçlayan Harry, "Meghan'ın annemin yaşadıklarını yaşamasından korktum" dedi.

Sunucu Winfrey ise Harry ve Meghan'ın 'şoke edici şeyler' anlattığını söyledi.

ABD basını, röportajın Winfrey'in şimdiye kadar yaptığı en iyi iş olduğunu belirtti.

PRENSES DİANA ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?



Diana, Prens Charles'tan 1996'da ayrıldı, Mısırlı işadamı Dodi el-Fayed ile aşk yaşamaya başladı. 1997'de Dodi'nin teknesinde tatil yapan ikili, magazincilerden rahatsız olunca soluğu Fransa'da aldı. Otelden çıktıkları sırada peşlerine takılan paparazzilerden kaçarken çiftin şoförleri kaza yaptı.

İkisi de kurtarılamadı. Kazayla ilgili sayısız komplo teorisi ortaya atıldı. En konuşulan ise Diana'nın Müslüman sevgilisi Dodi'den hamile kaldığı, Kraliyet'in ise bu duruma karşı çıktığı için Prenses'i öldürdüğü iddiasıydı.

HERMES'TEN İNTİKAM ALDI

ABD'li şov yıldızı Oprah Winfrey, yıllar önce Paris'teki Hermes mağazasına siyahi olduğu için alınmadığını söyledi.

Bunun üzerine tanesi 9 bin lira olan bir düzine Hermes çanta siparişini iptal etti! İsveç'te yaşadıklarını ise şöyle özetledi:

Tom Ford'un çantasından alacaktım. Görevli "O çanta senin için pahalı" dedi. Öyle sinirlendim ki mağazadaki her şeyi satın almak istedim.