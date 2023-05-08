Kraliçe 2. Elizabeth'in, 2022 yılındaki ölümünün ardından bir değişim sürecine giren Mountbatten - Windsor ailesi içi tarihi gün. Aylardır 74 yaşındaki Kral Charles'ın taç giyme töreni için hazırlıklar sürüyordu. Hangi tacı takacağından, Harry ile Meghan Markle'ın gelip gelmeyeceğine, türlü türlü kehanetlerden, izleyeceği rotaya takacağın kadar her detayın merak edildiği taç giyme töreni nihayet yapıldı ve Charles tacına kavuştu. Ancak tüm detaylar bir yana sosyal medyaya yansıya öyle bir görüntü vardı ki dünya basınına bomba gibi düştü. İşte detaylar...