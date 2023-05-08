"Azrail Kral Charles'ın taç giyme töreninde ortaya çıktı" Dünyayı sallayan görüntü! 74 yaşında tacına kavuşan Charles...
Kraliçe 2. Elizabeth'in, 2022 yılındaki ölümünün ardından bir değişim sürecine giren Mountbatten - Windsor ailesi içi tarihi gün. Aylardır 74 yaşındaki Kral Charles'ın taç giyme töreni için hazırlıklar sürüyordu. Hangi tacı takacağından, Harry ile Meghan Markle'ın gelip gelmeyeceğine, türlü türlü kehanetlerden, izleyeceği rotaya takacağın kadar her detayın merak edildiği taç giyme töreni nihayet yapıldı ve Charles tacına kavuştu. Ancak tüm detaylar bir yana sosyal medyaya yansıya öyle bir görüntü vardı ki dünya basınına bomba gibi düştü. İşte detaylar...
08.05.2023 10:02 - Son Güncelleme: 08.05.2023 10:02
Geçtiğimiz eylül ayında annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından Kral Charles resmen Kral olacak. Londra'da Westminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen olan taç giyme törenine Kral Charles ve Konsort Kraliçe taç giydi.
Kraliçe Camilla ile birlikte taç giyen Kral Charles, 1066'dan bu yana burada taç giyen 40'ıncı hükümdar oldu.