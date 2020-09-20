Koronavirüsün sıfır noktası Wuhan'da şoke eden görüntü! 950 kişi ile...

20.09.2020 18:01

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs şu ana kadar 31 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Dünya koronavirüsün 2. dalgası ile uğraşırken salgının sıfır noktası olan Wuhan’dan şoke eden görüntüler geldi. Çin'in Wuhan kentinde hayat tamamen normale döndü. Wuhan'da turistik faaliyetler başladı. 950 yolculu tren iki günlük turistik geziye çıktı.

Dünya hala koronavirüse karşı mücadelesini sürdürürken, virüsün çıkış noktası olarak kabul edilen Çin'in Wuhan kentinde hayat tamamen normale döndü. Wuhan'da turistik faaliyetler başladı. 950 yolculu tren iki günlük turistik geziye çıktı.

950 YOLCUSU İLE HAREKET ETTİ

Hubei eyaletinin başkenti olan Wuhan'da hayat normale dönüyor. Çin yönetimi her şeyin normale döndüğünü göstermek için Wuhan kentinden bir turistik tren kaldırdı. 19 Eylül Cumartesi günü Wuhan kentinden hareket eden ilk turistik trenin 950 yolcusu bulunuyor.

Yine Hubei eyaletinin Xiangyang kentine gidecek olan tren, yola, iki günlük bir turistik ziyaret için çıktı.

Salgının başladığı ilk yer olan Hubei eyaleti içinde ve eyaletler arası turizmi canlandırmak için başka hatlarda da turistik tren seferleri düzenleneceği bildirildi.

VAKA SAYISI DÜNYA GENELİNDE 31 MİLYONU AŞTI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 31 milyon 2 bin 707'ye ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 6 milyon 967 bin 420 kişi Kovid-19'a yakalandı.



ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke, sırasıyla Hindistan (5 milyon 400 bin 619), Brezilya (4 milyon 528 bin 347), Rusya (1 milyon 103 bin 399), Peru (768 bin 865), Kolombiya (758 bin 398), Meksika (694 bin 121), Güney Afrika (659 bin 656), İspanya (659 bin 334), Arjantin (622 bin 934) ve Şili (444 bin 674) oldu.



Türkiye'de de vaka sayısı 301 bin 348'e ulaştı.



Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 961 bin 612 kişi hayatını kaybetti.



Kovid-19'a yakalanan 22 milyon 610 bin 909 kişi iyileşti, tedavisi süren 7 milyon 430 bin 186 aktif vaka bulunuyor.