KANITLARLA İFŞA

'propagandaandco' hesabın kurucuları ve içerik üreticisi thenames_ahmad isimli hesabın kullanıcısı, işgalci İsrail ordusunun Hamas tarafından alınan rehineleri doğrudan hedef aldığını ve bebekleri öldürdüğüne dair haberleri bizzat İsrail medyasından sunduğu kanıtlarla ifşa etti.

İSRAİLLİ REHİNELERİN OLDUĞU EVİ KENDİLERİ YOK ETTİ

Katil İsrail ordusunun, Hamas'ı ortadan kaldırmak için İsrailli rehinelerin de içerisinde bulunduğu evi tanklarla hedef alarak moloz yığınına çevirdiği görüldü.

VATANDAŞLARINI ALMAYI REDDETMİŞTİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 22 Ekim'de Gazze Şeridi'nde tuttukları 2 İsrailli sivili serbest bırakmak istediğini ancak İsrail'in bunu reddettiğini açıklarken, İsrail Başbakanlığı bunu "propaganda" olarak niteleyip yorum yapmayacaklarını bildirmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü Lior Haiat da AA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, "bu aşamada herhangi bir yorum yapmayacaklarını" söylemişti.

ESİR SAYISINI GÜNCELLEDİLER

7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail ordusunun Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ın elindeki esirlerin sayısını paylaştı.

Gazze'de "alıkonulan" 239 kişinin bulunduğunu ve ailelerine bilgi verdiklerini kaydeden Hagari, bunlar arasında yabancı işçilerin de olduğunu belirtti.