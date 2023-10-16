Kanguruyla yumruk yumruğa kavga eden adam videosu viral oldu!

Mick Moloney, Avustralya'nın Mildura kentinde nehirde köpekleriyle birlikte yürüyüş yaptığı sırada bir köpeğin kaybolduğunu fark etti. Köpeğini ararken iki metre boyundaki kangurunun köpeğini esir aldığını gören Moloney, "Kolları suyun içinde olan bir kanguru gördüm... Bana bakıyordu ve aşırı korkunçtu. Sonra bir baktım ki köpeğim Hutchy'i tutuyor. Bu sırada köpeğimin ağzından sular dökülüyor ve avazı çıktığınca bağırıyor. O anki sahne karşısında kendime, bu ne lan, şaka mı yapıyorsun! dediğimi hatırlıyorum" ifadelerini kullanarak yaşadığı olaya basına anlattı.

Eski polis memuru olan Moloney, huzurlu bir gün geçirirken bir anda gördüğü manzara karşısında şoke olduğunu aktardı. Kanguruyu korkutmaya çalışan ama kangurunun onu 'takmadığı' söyleyen adam, bu sırada telefonunu çıkarıp ve köpeğini almak için suya girdiği anı kaydetmeye başladı.

Videoda görüldüğü üzere, adam "Bırak be köpeğimi" diyip kanguraya tokat atıyor. Devamında ise görüntü telefonun suya girmesinden dolayı bulanıklaşıyor. Kavga sonrası köpek, zıplayarak kangurudan kaçıyor ve yüzmeye başlıyor. Moloney o an gülerek, kanguruya su sıçratıyor.

Videonun viral olması sonrası Moloney ile röportaj yapan medya kuruluşlarına konuşan eski polis, o andan bahsederken "Birkaç yumruk yediğimi söylemeliyim. Özellikle kolum çok acıyordu" dedi. Sosyal medyada videoyu görenler gözlerine inanamadılar.

Bir yorumda, "Yeni korkum, bir kanguru tarafından suda boğulmak" yazılırken başka bir kişi de, "Kangurular beni korkutuyor. Geyik kafalı bir vücüt geliştiriciye benziyorlar ve bunu kafamdan silemiyorum" yazdı.

Kangurular otçul hayvanlar, sadece bitkilerle besleniyorlar fakat bu kendilerini savunamadıkları veya güçsüz oldukları anlamına gelmiyor. Melbourne üniversitesinden Graeme Coulson kangurular hakkında, "Çok güçlü içgüdülere sahipler. Eğer diğer bir tehdit edici yırtıcı sezerlerse suya girerler. Özellikle de büyük bir erkek kangurudan bahsediyorsak güçlü kolları ve büyük pençeleri vardır böylece birçok hayvanı, ki köpekte bunların arasına dahil, boğabilirler" açıklamalarında bulundu.