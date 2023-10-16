PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023, 15:24 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023, 15:46

Kanguruyla yumruk yumruğa kavga eden adam videosu viral oldu!

Avustralya'nın Victoria eyaletinde bulunan Mildura şehrinde kayda alınan görüntüler internette viral oldu. Nehir kenarında köpekleriyle yürüyüş yapan Mick Moloney yanındaki köpeklerden birinin kaybolduğunu farketti. Moloney gelen seslere kulak verdiğinde köpeğinin nehirde kanguru tarafından boğulduğunu farketti. Hemen nehre giren genç adam kanguruyla yumruk yumruğa kavga etmek zorunda kaldı. O anları kayda alan gencin videosu internette viral oldu. İşte kanguruyla yumruk yumruğa kabvga eden adam videosu...

Mick Moloney, Avustralya'nın Mildura kentinde nehirde köpekleriyle birlikte yürüyüş yaptığı sırada bir köpeğin kaybolduğunu fark etti. Köpeğini ararken iki metre boyundaki kangurunun köpeğini esir aldığını gören Moloney, "Kolları suyun içinde olan bir kanguru gördüm... Bana bakıyordu ve aşırı korkunçtu. Sonra bir baktım ki köpeğim Hutchy'i tutuyor. Bu sırada köpeğimin ağzından sular dökülüyor ve avazı çıktığınca bağırıyor. O anki sahne karşısında kendime, bu ne lan, şaka mı yapıyorsun! dediğimi hatırlıyorum" ifadelerini kullanarak yaşadığı olaya basına anlattı.

Eski polis memuru olan Moloney, huzurlu bir gün geçirirken bir anda gördüğü manzara karşısında şoke olduğunu aktardı. Kanguruyu korkutmaya çalışan ama kangurunun onu 'takmadığı' söyleyen adam, bu sırada telefonunu çıkarıp ve köpeğini almak için suya girdiği anı kaydetmeye başladı.
Videoda görüldüğü üzere, adam "Bırak be köpeğimi" diyip kanguraya tokat atıyor. Devamında ise görüntü telefonun suya girmesinden dolayı bulanıklaşıyor. Kavga sonrası köpek, zıplayarak kangurudan kaçıyor ve yüzmeye başlıyor. Moloney o an gülerek, kanguruya su sıçratıyor.
Videonun viral olması sonrası Moloney ile röportaj yapan medya kuruluşlarına konuşan eski polis, o andan bahsederken "Birkaç yumruk yediğimi söylemeliyim. Özellikle kolum çok acıyordu" dedi. Sosyal medyada videoyu görenler gözlerine inanamadılar.

Bir yorumda, "Yeni korkum, bir kanguru tarafından suda boğulmak" yazılırken başka bir kişi de, "Kangurular beni korkutuyor. Geyik kafalı bir vücüt geliştiriciye benziyorlar ve bunu kafamdan silemiyorum" yazdı.

Kangurular otçul hayvanlar, sadece bitkilerle besleniyorlar fakat bu kendilerini savunamadıkları veya güçsüz oldukları anlamına gelmiyor. Melbourne üniversitesinden Graeme Coulson kangurular hakkında, "Çok güçlü içgüdülere sahipler. Eğer diğer bir tehdit edici yırtıcı sezerlerse suya girerler. Özellikle de büyük bir erkek kangurudan bahsediyorsak güçlü kolları ve büyük pençeleri vardır böylece birçok hayvanı, ki köpekte bunların arasına dahil, boğabilirler" açıklamalarında bulundu.

SIRADAKİ VİDEO
Hizbullah İsrail'in Merkava tipi iki tankını güdümlü füzeyle vurdu! İŞTE O ANLAR
16.10.2023Pazartesi
İsrail Hamas ''ATEŞKES'' iddiasına İsrail'den yalanlama! (Video haber) - 16.10.2023
16.10.2023Pazartesi
ABD'de anne ve oğlu Filistinli olduğu için bıçaklı saldırıya uğradı! 6 yaşındaki çocuk öldü, 32 yaşındaki annesi ise ağır yaralandı
16.10.2023Pazartesi
İşgalci İsrail ordusu Gazze’de sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor
15.10.2023Pazar
İsrail askerlerinden A Haber muhabirine müdahale! Bölgede eller tetikte
15.10.2023Pazar
Bunlar da Var
TÜRKİYE PUAN DURUMU SON DAKİKA! EURO 2024 TÜRKİYE A Milli Takım kalan maçları ve puan durumu 01:11
A Milli Takımın kalan maçları ve puan durumu!
17.10.2023Salı
Milli Takım Haberi Son Dakika: Türkiye 4 - 0 Letonya | Euro 2024 bileti artık cepte! Puan tablosunda lider Bizim Çocuklar! 02:15
Türkiye 4 - 0 Letonya | Euro 2024 bileti artık cepte!
17.10.2023Salı
Kızılcık Şerbeti 35. bölüm fragmanı: ‘’Seni tanıdığımız güne lanet olsun’’ 01:05
Kızılcık Şerbeti 35. bölüm fragmanı yayınlandı
17.10.2023Salı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan EURO 2024’ü garantileyen A Milli Futbol Takımı’na tebrik! 00:46
Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik!
17.10.2023Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA