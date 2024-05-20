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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024, 00:01 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024, 00:12

İZLE I Reisi'nin helikopteri düştü! Kaza mı sabotaj mı? | A Haber ekranlarında çarpıcı açıklamalar

Son dakika haberleri... İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza geçirdiğini ve yardım ekiplerinin kazanın yaşandığı bölgeye ulaşmaya çalıştığını duyurdu. İran Kızılay başkanı Mahmudi, kazanın neden meydana geldiği ile ilgili henüz bir sonuca ulaşılamadığını bildirirken TAKVİM, İran'daki yerel kaynaklara İsrail'le yaşanan gerilim sonrası Reisi'nin helikopterine sabotaj yapılmış olup olmadığını sordu. Kazanın meydana geldiği bölgede şartlar ağırlaşırken arama kurtarma çalışmalarında da zorluk yaşanmaya başladı. Öte yandan İran Genelkurmay Başkanlığı resmen OHAL ilan etti. İran medyası ise helikopterlerle ilk temasın sağlandığını iddia etti. A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Caşın, Sabotajı kim yapmış olabilir? İlk akla gelen İsrail. İran'a acaba İsrail mi yapmış olabilir mi bunu? İkinci İran'ın içerisindeki Haşdi Şabi mi yaptı? Buradaki konu iki ana şeyi belirtiyor Bunların bir tanesi uçuş güvenlik bilgilerinde sızıntı var mı? Çok gizli bir kalkış bu kalkışı kim biliyor" ifadelerini kullandı.

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