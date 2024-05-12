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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024, 21:32 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024, 21:32

İZLE I Katil İsrail destekçisi ABD’li komedyen Seinfeld Duke Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde protesto edildi!

ABD’deki Duke Üniversitesi'nin mezuniyet törenine konuk konuşmacı olarak katılan komedyen Jerry Seinfeld, İsrail’e verdiği destek nedeniyle öğrenciler tarafından protesto edildi. Bazı öğrenciler, ABD’li komedyenin konuşması sırasında tören alanını terk etti. İşte o anlar...

ABD'de üniversitelerde devam eden Gazze'ye destek protestolarına bir yenisi daha eklendi. ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yer alan Duke Üniversitesi'nin mezuniyet törenine konuk konuşmacı olarak katılan komedyen Jerry Seinfeld, İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto edildi. Bazı öğrenciler, ABD'li komedyen Seinfeld'in konuşması sırasında "Filistin'e özgürlük" sloganı atarak tören alanını terk etti. Bazı öğrenciler ise tören alanını terk ederken Filistin bayrağı açtı.

Törenin yapıldığı futbol sahasında tribünlerde bulunan bazı kişiler de töreni terk ederken, bazı katılımcılar ise Seinfeld'a destek vererek tezahürat yaptı. Seinfeld, protestoya rağmen konuşmasını tamamladı.

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