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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024, 22:51 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2024, 22:51

İZLE I İsveç'te on binlerce kişi İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını protesto etti! "Gazze'de çocuklar öldürülüyor"

Katil İsrail'in, bu gece düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı, organizasyona ev sahipliği yapan İsveç'in Malmö kentinde on binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Büyük Meydan'da (Stor Torget) toplanan yaklaşık 30 bin kişi, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarılmasını istedi.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartların yanı sıra Gazze'de öldürülen çocukları temsilen maketler taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin", "İşgale son" ve "Katil İsrail" şeklinde sloganlar attı.

Burada yapılan konuşmada, 200 güne yakındır İsrail'in çocuk, bebek, yaşlı, kadın demeden Filistinlilerin üzerine bomba yağdırdığına dikkati çekilerek, soykırımcı İsrail'in Eurovision'a davet edilmesi de iki yüzlülük olarak nitelendirildi.

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın büyük finali, EBU ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonu ile bu gece TS 21.00'de düzenlenecek. Davetlilerin Filistin bayrağıyla içeri alınması yasak.

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