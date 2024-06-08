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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024, 00:25 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024, 00:32

İZLE I Dünyaca ünlü şarkıcı Imany İstanbul konserinde de Filistin'e destek çağrısı!

İstanbul'da konser veren dünyaca ünlü şarkıcı Imany, Filistin için destek çağrısı yaptı. İşte o anlar...

İlk albümü "Shape of a Broken Heart" ile üç ülkede platin plak kazanan sanatçı konserde, "Dance Monkey", "Believer", "Wonderfull Life", "You Will Never Know", "All The Things She Said" ve "A Team"in arasında olduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser sırasında Imany, "Believer" şarkısının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekerek, "Yumruklarını kaldır İstanbul. Kendiniz için, zulme uğrayanlar için, dünyanın her yerinde katledilen tüm masum insanlar için, adalet için, barış için yumruklarını kaldır. Barışı, ateşkesi ve özgür Filistin'i iste. İstanbul, dediklerimi tekrar et: Barış istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkcının çağrısı üzerine seyirciler de yumruklarını kaldırıp, alkış ve çığlıklarla Filistin'e destek verdi.

Konserde sanatçıya şarkılarda 8 çellist ile dinleyiciler de eşlik etti.

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