Giriş Tarihi: 25 Kasım 2026 12:49 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2026 12:50

Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 24 ŞÜPHELİ HAKKINDA KARAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu ve fuhuş suçlarına ilişkin deliller elde edildi.

Soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarına ilişkin inceleme yürütüldü.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ikametlerinde arama ve el koyma işlemi yapılmasına da karar verildi.

Düzenlenen operasyon kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik soruşturma işlemlerinin çok yönlü sürdüğü bildirildi.