Koronavirüs aşısı ilk kez denendi! ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklama
Dünya genelinde 100'den fazla ülkeye yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (küresel salgın) ilan edilen koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Günlerdir tüm dünya merakla koronavirüsün aşısının bulunmasını beklerken, beklenen gelişme ABD'de yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump beklenen aşının bugün bir insan üzerinde denendiğini duyurdu.
Koronavirüs aşısı ile ilgili tüm dünyanın merakla beklediği haber bugün ABD'den geldi. Dünya genelinde yaklaşık 200 bin insana bulaşan, 10 bine yakın insanın ise hayatına mal olan koronavirüse karşı ilk aşı ABD'de denendi. ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili açıklama yaparken ilk insanlı testin gerçekleştiğini duyurdu. İşte tüm dünyanın merakla beklediği koronavirüs aşısı ile ilgili detaylar...
Aşının ilk denendiği kişinin adı açıklanmazken, 43 yaşında iki çocuk annesi bir kişi olduğu ve testlerde yer alan kişilerin herhangi bir risk ile karşı karşıya olmadığı bilgisine yer verildi. Bilim insanları virüsün genetik kodlarının değiştirildiğini ve bu yüzden deneyde yer alan kişilerin koronavirüse bağlı bir sağlık sorunu yaşamayacağı bilgisinin altını çiziyor.
TRUMP: İLK AŞI DENEMESİ BUGÜN YAPILDI
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da koronavirüsle mücadele görev gücü ile basın toplantısı düzenledi. Gelecek 15 gün için halkın izlemesi gereken adımlara ilişkin yeni bir kılavuz yayımladıklarını bildiren Trump, "Virüsle mücadele ederken, virüsün yayılmasını ve bulaşmasını önlemek için hepimizin kritik rolü var." uyarısında bulundu.